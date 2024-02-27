Боги навсегда отвернутся от них: Глоба назвал два знака зодиака, которых в марте ждет непроглядная черная полоса

Астрологический прогноз на месяц март не будет ободрительным для двух знаков Зодиака. Так утверждает авторитетный астролог, писатель и публицист Павел Глоба.

В марте для Тельцов и Раков наступает период проверок и испытаний, когда им следует быть особенно осторожными.

Телец

Непроглядная чёрная полоса может означать сложности как в личной сфере, так и на работе. Важно не паниковать, а сохранять спокойствие и разумно принимать решения. Старайтесь избегать конфликтов и быть бдительными на каждом шагу.

Рак

Этот временной отрезок требует особого внимания к деталям и рациональному подходу ко всем обстоятельствам. Не поддавайтесь эмоциям, держитесь под контролем и помните, что после темных дней всегда наступает светлое утро. Пишет progorod43.