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Боги их обласкают: Глоба назвала двух любимцев весны

Боги их обласкают: Глоба назвала двух любимцев весны

aif.ru

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Астролог Тамара Глоба прогнозирует феноменальную удачу для представителей двух знаков Зодиака весной 2024 года.

Лев

Львам следует обратить особое внимание на своих близких с 9 марта. Уделите больше времени вашим любимым людям, устроив приятные сюрпризы для ваших партнеров. Хотя работы будет немало, астролог Тамара Глоба уверена, что все ваши проекты будут увенчаны успехом.

Рыбы

Представители знака Рыб с 9 марта обнаружат перспективы, которые не только принесут им прибыль, но и знакомства с интересными людьми. Несмотря на спорные мнения о служебных романах, Тамара Глоба уверена, что будущие отношения разовьются наилучшим образом, перешагнув границы профессионального и личного, и превратятся в прочный союз.

Это период, когда согласно предсказаниям Тамары Глобы, Львы и Рыбы смогут встретить сумасшедшую удачу и получат возможность улучшить свою жизнь весной 2024 года.

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