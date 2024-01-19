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Бог выбрал их: Глоба назвал 3 знака зодиака, которые станут королями удачи с 20 января

Бог выбрал их: Глоба назвал 3 знака зодиака, которые станут королями удачи с 20 января

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Астролог Павел Глоба выделил три знака зодиака, которые, по его убеждению, смогут обрести свое счастье, начиная с 20 января.

Он подчеркивает, что счастье предпочитает тишину, поэтому в ближайшие дни рекомендуется воздерживаться от излишней активности., хвастливости и гордости. Важно тщательно обдумывать каждый шаг, полагаясь в основном на самих себя. Рассудительность и гармония окружающей среды помогут преодолеть ближайшие трудности и достичь успеха.

Рак

В этот период звезды поддерживают вас, Раков, наполняя вас позитивной энергией и уверенностью. Ваши творческие способности расцветают, и вы можете воплотить свои идеи в реальность. Будьте открыты новым возможностям, особенно в сфере карьеры. Успех ждет вас в профессиональных начинаниях, так что действуйте смело.

Козерог

В этот период вы находитесь в гармонии с окружающим миром. Ваши отношения становятся более глубокими, а коммуникация – более эффективной. В любви вас ждут приятные сюрпризы, а в работе возможны выдающиеся достижения. Слушайте свое внутреннее чутье, оно подскажет вам верное направление.

Водолей

Для Водолеев наступает период удачи и экспансии. Ваша энергия и оптимизм привлекают внимание окружающих. В бизнесе или карьере вас ждут перспективы роста и новые возможности. Будьте готовы к приятным событиям в личной жизни. Путешествия также приносят радость и новые знакомства. Верьте в себя – вас ждет яркое будущее, передает progorodsamara.

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