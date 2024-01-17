Бог поцелует в обе щеки: Глоба озвучил 3 знака зодиака, которые станут королями везения с 18 января

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которые, согласно гороскопу, начнут исполнять свои мечты и стремительно двигаться к достижению успеха с 18 января.

Предсказатель уточнил, что всем троим потенциальным везунчикам нужно будет избегать лишней активности, а все свои шаги тщательно продумывать, чтобы преодолеть все трудности на своем пути и не разозлить Вселенную своей гордостью и хвастовством.

Рак

Представителям знака зодиака рак пора начать верить в себя и свои силы, так как в ближайшее время звезды обратят на них свое внимание, и если раки продемонстрируют свое желание и стремление добиваться желаемого, то небесные силы станут помогать им в любых начинаниях.

Козерог

Начиная с 18 января, родившиеся под созвездием козерога начнут ощущать, как их дела складываются самыми удачными образами и в их пользу. Это благословение Вселенной. Однако чтобы его не упустить, представителям данного знака зодиака придется проявить твердость характера и смелость, настаивая на своем мнении.

Водолей

Водолеев звезды одарят приливом сил и энергии, которую не стоит тратить напрасно. Астролог рекомендует представителям данного знака не спешить и серьезно подходить к принятию решений. Трудности, которые будут встречаться на их пути, не должны сбить водолеев столку, так как удача и везение всегда будут рядом, пишет progorodsamara.

