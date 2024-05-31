Бог на них разозлится: этот июнь будет очень тяжелым для одного знака

Известная астролог Тамара Глоба поразила общественность своим прогнозом на июнь 2024 года. В своем предсказании она выделила один знак зодиака, который будет подвергаться серьезным испытаниям.

В июне непростая судьба ожидает представителей знака Рыбы, относящегося к стихии вода. Судьба приготовила для них самые трудные испытания и проверки на прочность.

Работы будет много, что может привести к проблемам со здоровьем. Со второй половины июня Рыбам стоит уделить особое внимание своему здоровью, так как могут возникнуть обострения старых хронических заболеваний.

Однако проблемы со здоровьем не будут единственными неприятностями. В середине июня у Рыб возможны финансовые затруднения и существует риск серьезной травмы. Тамара Глоба предупреждает, что Рыбам не стоит уезжать далеко от дома.