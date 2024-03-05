Бог богатства одарит денежным потоком: Глоба предсказал двум знакам зодиака богатство с 5 марта

В марте 2024 года великое благополучие улыбнется лишь двум знакам Зодиака. По пророчеству известного российского астролога Павла Глобы они могут даже выиграть в лотерее. Сообщает ГородКиров.ру.

Овнам будет даровано невероятное умение, позволяющее им мгновенно разрешать даже самые сложные задачи. Стройте кофейные кружки, потому что вас окружат уважаемые коллеги, жаждущие вашего совета. Будьте уверены, ваше влияние не останется незамеченным — руководство скоро щедро вознаградит вас. К тому же денежный поток не будет знать конца, как на работе, так и из других источников. Например, значительная сумма может поступить от родственников или знакомых.

А Стрельцам звезды отворят путь к развитию их делового таланта. Вероятно, вы откроете собственный бизнес, связанный с вашим хобби. И ведь, как замечательно, заниматься тем, что приносит удовольствие и денежное вознаграждение, невозможно найти более идеального занятия.