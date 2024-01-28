Новости России
· Алина Алмакаева

Блокировка WhatsApp* и Telegram в России: в Роскомнадзоре прокомментировали почему недоступны популярные мессенджеры

Блокировка WhatsApp* и Telegram в России: в Роскомнадзоре прокомментировали почему недоступны популярные мессенджеры

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Известно о сбое в работе мессенджера Telegram на территории России. Согласно данным, опубликованным на портале «Сбой.рф», за сутки об ошибках сообщили более восьми тысяч пользователей. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами в подключении к приложению, в то время как другие жалуются на проблемы загрузки чатов и видеосообщений.

Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области (38%), Хабаровском крае (17%), Москве (10%) и Санкт-Петербурге (7%).

В то же время, пользователи WhatsApp также сообщают о проблемах в работе мессенджера. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Новосибирской области (26%), Хабаровском крае (24%), Москве (10%) и Приморском крае (9%). У Viber наибольшее количество сбоев зарегистрировано в Хабаровском крае (27%), Новосибирской области (26%), Приморском крае (8%) и Москве (7%).

В комментариях на сервисе «Сбой.рф» пользователи отмечают, что приложения работают только при включенном VPN. Отмечается, что сбои в работе Telegram и WhatsApp произошли ночью, и приложения были доступны только с помощью VPN.

В настоящее время все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме, однако сбой работы мессенджеров связан с проведением профилактических работ, согласованных с Роскомнадзором, как заявил замминистра инфокоммуникационных технологий республики Андрей Суслов.

Сбои в работе мессенджеров также фиксируются на всей территории Якутии. Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе приложений, и на данный момент доступ к сервису возможен только через VPN. Технический сбой в работе мессенджеров привел к началу профилактических работ.

По данным сервиса DownRadar, наибольшее количество жалоб о сбоях поступает из Хабаровска, Москвы, Благовещенска и Владивостока. Пользователи также сообщают о проблемах с мессенджерами на Камчатке. Официальных данных о причинах сбоя пока нет.

Некоторые источники указывают, что сбои мессенджеров замечены только в веб-версии, в то время как мобильная работает стабильно.

Отмечается, что из-за задержек в работе Telegram отправка сообщений, особенно видеосообщений и аудиосообщений, стала занимать больше времени. Возможно, скоро все начнут использовать альтернативные платформы, такие как RuTube.

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