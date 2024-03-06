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· Артем Акчурин

Близкие обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинов

Близкие обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт тонких старорусских блинов

delo-vcusa.ru

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В книге «Кухмейстера Андрея Христиана Криспа» приведены архаичные рецепты блинов, которые были в употреблении еще в 1788 году и даже ранее.

Для того, чтобы приготовить этот древний десерт из сливок, требуется использовать следующие ингредиенты: 1 литр подогретых сливок, 6 целых яиц, 6 желтков и необходимое количество муки для приготовления жидкого теста. Все перечисленные компоненты должны быть тщательно смешаны, чтобы избежать образования комков, а затем нужно добавить 110 грамм топленого масла.

Второй рецепт, включает в себя добавление вина. Для создания маленьких блинов по данному рецепту понадобятся дрожжи (100 г), стакан сливок, 4 яйца, 230 грамм сливочного масла, мука (по необходимости), 230 грамм сахара, 1 чайная ложка соли и 1 стакан дробленого миндаля. Также в рецепте упоминается добавление «нескольких капель розовой воды», которую можно заменить эфирным маслом розы для придания особого вкуса и аромата.

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