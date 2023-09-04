Новости России
· Алина Алмакаева

Благословлены Юпитером: знаки зодиака, которые резко увеличат доходы уже с 4 сентября

Благословлены Юпитером: знаки зодиака, которые резко увеличат доходы уже с 4 сентября

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В середине сентября Меркурий перестает быть ретроградным, что приводит к облегчению для практически всех зодиакальных знаков. Однако, мы должны учитывать, что Юпитер, планета удачи и денег, будет делать резкий поворот, что означает, что не все знаки зодиака смогут получить финансовую прибыль. Даже те, которые находятся в фаворе у Юпитера, должны быть осторожны, чтобы не разозлить планету – только правильные действия помогут им избавиться от долгов.

Если вы хотели увеличить свой доход, открыв свой бизнес, то сентябрь, как и вся осень, не является подходящим временем для этого. Также лучше отложить поездки – командировки, чтобы не потратить больше денег, чем планировали, и не увеличить свои долги.

Также в сентябре стоит быть более внимательными при выборе партнеров, так как есть высокий риск быть обманутым и понести убытки. Если вы работаете наемным сотрудником, то первый осенний месяц не подходит для споров с начальством и просьб о повышении.

Однако, если вам внезапно предложат более высокую должность, не стоит отказываться. В сентябре энергия Юпитера наивысшая, поэтому лучше не полагаться на интуицию и не увлекаться эзотерическими практиками, которые направлены на увеличение бюджета.

Теперь рассмотрим подробнее, что ожидает каждый знак зодиака в сентябре в плане денег и карьеры.

Овен
Людям этого знака важно тщательно распределить свой бюджет. В сентябре не стоит рассчитывать на повышение зарплаты и премию. Если вы все же сможете найти подработку, считайте, что вам выпала большая удача.

Телец
Финансовое состояние Тельца в первый осенний месяц не претерпит серьезных изменений. Однако возможны лишние расходы из-за небрежности при работе с документами, поэтому будьте внимательны при чтении и подписи. Отложите все важные дела на конец месяца и наслаждайтесь последними теплыми днями в первой половине сентября.

Близнецы
Сентябрь запомнится Близнецам как месяц переговоров и споров. Помните, что вы можете спорить с кем угодно, но не с начальством. Что касается денег, в сентябре нужно быть особенно бережливым.

Рак
Людям этого знака грозит переутомление. Но не стоит унывать и превращать небольшую проблему в катастрофу. Юпитер благосклонен к вам, поэтому вам не придется испытывать финансовые трудности. В сентябре посвятите время творчеству и общению с семьей. Кроме того, можете задуматься о дополнительном заработке, но реализацию планов лучше отложить на потом.

Лев
В первой половине сентября Меркурий и Юпитер будут испытывать Львов на прочность. Задачи будут посыпаться, но с составленным планом и организованностью вы сможете впечатлить начальство и не придется просить о премиях.

Дева
Девам нужно выбросить все предостережения, о которых мы говорили ранее. В сентябре вы выделяетесь из всего гороскопа и должны использовать свою интуицию. Если вы чувствуете, что переросли свою должность, тонко намекните начальнику на это, но не просите повышения прямо. Что касается денег, в сентябре вам придется довольствоваться тем, что есть.

Весы
Людям этого знака необходимо полностью изменить свое отношение к финансам. Время пришло, чтобы разобраться, куда уходят ваши средства. Вы работаете, но все равно не хватает денег. Ретроградность Юпитера – отличный момент, чтобы разобраться с долгами и получить вознаграждение за прошлые заслуги.

Скорпион
В сентябре Скорпиону будут подставлять палки в колеса, включая работу. Поэтому не стоит рассчитывать на большие прибыли, основная задача – сохранить то, что есть. Избавьтесь от негатива и людей, которые его множат, и после этого приступайте к реализации своих идей.

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