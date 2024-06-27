Биологи нашли уникальных сибирских пчел — они отличаются необычным цветом

В ходе недавней экспедиции за Уралом, в том числе в Красноярском крае, ученые из Томского государственного университета совершили важное открытие, обнаружив чистопородных сибирских пчел.

Эти пчелы, приспособленные к суровым климатическим условиям региона, являются ценным активом для биологического разнообразия и устойчивости местных экосистем, сообщает РБК.

Темная лесная пчела отличается насыщенным темным окрасом, который варьируется от черного до темно-коричневого. На брюшке этих пчел могут присутствовать полосы, однако они менее выражены, чем у других разновидностей медоносных пчел. Светлана Россейкина, зооветеринар, подчеркивает, что команда ученых разработала методы эффективной защиты этих уникальных насекомых. По ее словам, в последние годы популяция сибирских пчел сокращалась из-за конкуренции с другими видами, привезенными из различных регионов.

Скрещивание с такими породами, как карпатка, карника и бакфаст, сделало чистопородных сибирских пчел крайне редкими. Восстановление численности этих пчел стало приоритетной задачей, в результате чего ученым удалось найти генетически чистых особей на землях староверских общин. Эти пчелы теперь станут основой для сохранения и размножения уникальной породы.

Это открытие не только поддерживает научный прогресс в области биологии и экологии, но также обеспечивает практическую пользу для местных пчеловодов и способствует устойчивому развитию региона.