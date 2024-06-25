Биологи нашли уникальных сибирских пчел — они имеют необычный цвет

В рамках научной экспедиции, организованной Биологическим институтом Томского государственного университета, биологи обнаружили уникальные популяции чистопородных сибирских пчел в удаленных районах Сибири, включая общины староверов, проживающих в Красноярском крае.

Это открытие крайне важно для сохранения и восстановления численности местных подвидов пчел, адаптированных к экстремальным условиям региона.

Значение проекта для науки и практики

Проект направлен на поиск и сохранение генетически чистых линий темной лесной пчелы, которая традиционно считается идеальной для условий Сибири. Светлана Россейкина, зооветеринар из научно-производственного предприятия ТГУ, поделилась, что последние десятилетия наблюдается значительное сокращение численности этого подвида из-за внедрения иностранных видов пчел, таких как карпатка и бакфаст, что приводит к гибридизации и потере чистопородных характеристик.

Результаты и будущее пчеловодства в Сибири

В ходе экспедиций ученые не только нашли, но и начали активно изучать выживаемость и продуктивные качества найденных пчел. Было выявлено, что темная лесная пчела обладает высокой устойчивостью к холодным температурам и короткому лету, что делает ее идеальным кандидатом для разведения в условиях сибирского климата.

Вклад в экологию и медопроизводство

Исследования показали, что чистопородные пчелы не только успешно адаптируются к меняющимся климатическим условиям, но и способны производить мед высокого качества. Биологи ТГУ подчеркивают, что сохранение чистоты породы напрямую влияет на здоровье пчел и качество меда. Сравнение темной лесной пчелы с гибридными особями показало, что чистопородные пчелы лучше справляются с зимовкой и более избирательны в выборе источников нектара.

Это открытие открывает новые перспективы для пчеловодства в Сибири, позволяя не только улучшить качество меда, но и способствовать сохранению уникальных экологических характеристик региона. Рекомендации, разработанные на основе исследований, уже начинают внедряться в практику местных пчеловодов, что обещает новые успехи в ближайшем будущем, сообщает РБК.