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Безвкусная муть: Росконтроль озвучил марки чая, пить которые здоровью вредить

Безвкусная муть: Росконтроль озвучил марки чая, пить которые здоровью вредить

OKA.FM

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Эксперты Росконтроля представили список брендов чая, которые следует избегать из-за серьезных нарушений в их качестве.

Эксперты из экспертного центра Росконтроля, который защищает интересы потребителей, опубликовали список марок чая, признанных нежелательными продуктами. В результате проведенной проверки были выявлены серьезные нарушения в качестве зеленого и черного чая. Для этого специалисты приобрели несколько известных брендов чая, доступных в супермаркетах, и провели лабораторное исследование.

Например, марка черного чая "Globus" была включена в черный список. Микроскопический анализ упаковки показал присутствие плесени среди листьев чая.

В общем, эксперты Росконтроля отметили, что плесень может содержаться в продукции многих производителей. Однако стандартное заваривание чая кипятком обычно способно устранить негативное влияние плесени на организм. В данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть недостаточным для ее устранения.

Зеленый пакетированный чай "Basilur" также оказался в списке нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Эксперты отметили, что содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, при этом заваренный чай имеет неприятный вкус. Из-за этих факторов продукт получил самую низкую оценку в своей категории.

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