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Безвкусная муть: Росконтроль назвал марки чая, пить которые здоровью вредить

Безвкусная муть: Росконтроль назвал марки чая, пить которые здоровью вредить

OKA.FM

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Эксперты Росконтроля опубликовали список чайных брендов, которые не рекомендуется покупать из-за серьезных нарушений в их качестве.

Специалисты экспертного центра Росконтроля, представляющего интересы потребителей, провели исследование и выявили несоответствия в качестве зеленого и черного чая. Для этой цели эксперты приобрели известные бренды чая, доступные в супермаркетах, и провели лабораторное исследование.

Например, бренд "Globus" попал в черный список из-за обнаружения плесени среди листьев чая при микроскопическом анализе упаковки. В целом, эксперты Росконтроля отмечают, что плесень может присутствовать в продуктах разных производителей. Однако обычное заваривание чая кипятком способно нейтрализовать негативное влияние плесени на организм. В данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычный способ заваривания на этот раз может быть бесполезным.

Зеленый пакетированный чай "Basilur" также попал в список нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а вкус заваренного чая имеет неприятный оттенок. Из-за всех этих факторов товар получил самую низкую оценку в своей категории.

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