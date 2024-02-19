Безвкусная муть: Росконтроль назвал марки чая, пить которые здоровью вредить
OKA.FM
Эксперты Росконтроля опубликовали список чайных брендов, которые не рекомендуется покупать из-за серьезных нарушений в их качестве.
Специалисты экспертного центра Росконтроля, представляющего интересы потребителей, провели исследование и выявили несоответствия в качестве зеленого и черного чая. Для этой цели эксперты приобрели известные бренды чая, доступные в супермаркетах, и провели лабораторное исследование.
Зеленый пакетированный чай "Basilur" также попал в список нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а вкус заваренного чая имеет неприятный оттенок. Из-за всех этих факторов товар получил самую низкую оценку в своей категории.