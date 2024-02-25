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Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит покупать даже по акции

Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит покупать даже по акции

OKA.FM

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В рамках проведенной проверки, эксперты из специализированного центра росконтроля, объединяющего потребителей, обнародовали специальный список марок чая, которые следует избегать при покупке из-за серьезных нарушений их качества.

В результате лабораторного анализа нескольких известных брендов чая, доступных в супермаркетах, были выявлены значительные нарушения в качестве зеленого и черного чая.

Например, бренд черного чая под названием "Globus" был включен в черный список из-за выявленной плесени среди листьев данного сорта чая. Микроскопическое исследование упаковки подтвердило присутствие данного нарушения.


Аналогичные проблемы наблюдаются у пакетированного зеленого чая бренда "Basilur", который также был включен в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в данном чае превышает нормативы на 15 раз, а заваренный чай имеет неприятный привкус. В связи с данными обстоятельствами, данный продукт получил самое низкое значение оценки в своей категории.

В целом, эксперты росконтроля отметили, что обнаружение плесени может происходить в чаях разных производителей. Тем не менее, обычное заваривание чая кипятком обычно может устранить негативное воздействие плесени на организм. В данной же ситуации количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть бесполезным для устранения данного вредного вещества.

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