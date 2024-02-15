Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже по скидке

Эксперты росконтроля представили черный список брендов чая, которые не рекомендуется приобретать из-за серьезных нарушений в их качестве.

Специалисты из экспертного центра росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали список марок чая, попавших в категорию нежелательных продуктов. В результате проведенной проверки были выявлены серьезные нарушения в качестве зеленого и черного чая. Для этой цели эксперты приобрели ряд известных брендов чая, доступных в супермаркетах, и провели лабораторное исследование.



Например, марка черного чая "globus" была включена в черный список. Микроскопический анализ упаковки показал присутствие плесени среди листьев чая.



В целом, эксперты росконтроля отметили, что плесень может содержаться в продуктах многих производителей. Однако обычное заваривание чая кипятком обычно способно устранить негативное влияние плесени на организм. В данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть бесполезным для ее нейтрализации.Зеленый пакетированный чай "basilur" также попал в список нежелательных продуктов из-за аналогичного нарушения. Эксперты заявили, что содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а вкус заваренного чая имеет неприятный оттенок. Из-за этих факторов товар получил самую низкую оценку в своей категории.