Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже по акции

Эксперты Росконтроля публикуют черный список брендов чая, которые настоятельно не рекомендуется покупать из-за серьезных нарушений в их качестве.



Исследователи из Экспертного центра Росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали список марок чая, которые были помечены как нежелательные продукты. В результате проведенной проверки обнаружены серьезные нарушения в качестве зеленого и черного чая. Эксперты приобрели несколько известных брендов чая, доступных в супермаркетах, и провели лабораторное исследование.





Один из занесенных в черный список брендов чая - "Globus", представляющий собой черный чай с цейлонским происхождением. При микроскопическом анализе обнаружена плесень среди листьев чая.Общая констатация экспертов Росконтроля состоит в том, что плесень может обнаруживаться в продуктах множества производителей. Однако обычное заваривание чая кипятком обычно эффективно для избавления от негативного влияния плесени на организм. В данном случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание не способно полностью устранить этот негативный эффект.Зеленый пакетированный чай "Basilur" также был добавлен в список нежелательных продуктов из-за подобного нарушения. Содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, и заваренный чай имеет неприятный вкус. Из-за этих факторов он получил самую низкую оценку в своей категории.