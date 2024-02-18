Новости России
· Артем Акчурин

Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже очень дешево

Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не стоит брать даже очень дешево

Подписаться в Telegram

Специалисты экспертного центра росконтроля представили черный список брендов чая, которые не рекомендуется приобретать из-за серьезных нарушений в их качестве.

В рамках проведенной проверки, специалисты из экспертного центра росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали специальный список марок чая, попавших в категорию нежелательных продуктов. В результате лабораторного исследования, проведенного на ряде известных брендов чая, которые можно приобрести в супермаркетах, были обнаружены серьезные нарушения в качестве зеленого и черного чая.

Например, марка черного чая под названием "Globus" была включена в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев этого чая. Микроскопический анализ упаковки подтвердил наличие данного нарушения.

Аналогичной проблемой страдает зеленый пакетированный чай бренда "Basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а сам заваренный чай имеет неприятный оттенок вкуса. В связи с этими факторами, данный продукт оценен наихудшей оценкой в своей категории.

В целом, эксперты росконтроля отметили, что содержание плесени может быть обнаружено в чаях различных производителей. Однако, обычное заваривание чая кипятком обычно способно устранить негативное влияние плесени на организм. В данном случае, количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть бесполезным для нейтрализации этого вредного вещества.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане будет сильный мороз

Новости Татарстана

день назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

уничтожение тараканов москва цена поведать точно эта сражение ведется с переменным рассказать

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане ожидается метель с сильным ветром и морозами

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

ванна чугунная ремонт цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

101 млн рублей выделят на ремонт дорог в РТ

Новости Татарстана

14 часов назад

Премьер-министра Эфиопии ждут на саммите БРИКС в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Автокресло спасло годовалому малышу жизнь во время ДТП в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане гражданин получил срок за взятку сотруднику ГИБДД
Лонгриды
5 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

3 часа назад

Долю Daimler Truck в Камазе может выкупить его гендиректор Когогин

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани в марте из-за строительства водопровода перекроют дороги

Новости Татарстана

5 часов назад

Владимира Путина ждут в Казани на открытие «Игр будущего»

Новости Татарстана

5 часов назад

МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в грядущую метель
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
6 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

11 часов назад

В Агрызском районе выделят 31 млн рублей на ремонт дорог

Новости Татарстана

15 часов назад

Два человека скончались в столкновении легковушек в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Гандбольный клуб «Зилант» одержал победу

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой