Специалисты экспертного центра росконтроля представили черный список брендов чая, которые не рекомендуется приобретать из-за серьезных нарушений в их качестве.

В рамках проведенной проверки, специалисты из экспертного центра росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали специальный список марок чая, попавших в категорию нежелательных продуктов. В результате лабораторного исследования, проведенного на ряде известных брендов чая, которые можно приобрести в супермаркетах, были обнаружены серьезные нарушения в качестве зеленого и черного чая.

Например, марка черного чая под названием "Globus" была включена в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев этого чая. Микроскопический анализ упаковки подтвердил наличие данного нарушения.

Аналогичной проблемой страдает зеленый пакетированный чай бренда "Basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а сам заваренный чай имеет неприятный оттенок вкуса. В связи с этими факторами, данный продукт оценен наихудшей оценкой в своей категории.

В целом, эксперты росконтроля отметили, что содержание плесени может быть обнаружено в чаях различных производителей. Однако, обычное заваривание чая кипятком обычно способно устранить негативное влияние плесени на организм. В данном случае, количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычное заваривание чаем может быть бесполезным для нейтрализации этого вредного вещества.