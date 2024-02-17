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· Алина Алмакаева

Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не нужно брать даже по акции

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Эксперты Росконтроля обнародовали черный список брендов чая, которые не следует покупать из-за серьезных нарушений в качестве. Специалисты из экспертного центра Росконтроля, объединяющего потребителей, опубликовали список марок чая, попавших в категорию нежелательных товаров. В ходе проведенных исследований обнаружены значительные нарушения в качестве черного и зеленого чая. Для достижения данной цели эксперты закупили известные бренды чая, доступные в супермаркетах, и провели лабораторное исследование.

Например, бренд "Globus" был включен в черный список из-за обнаруженной плесени на листьях чая по результатам микроскопического анализа упаковки.

В целом, эксперты Росконтроля отмечают, что плесень может обнаруживаться в продуктах многих производителей. Однако, обычное заваривание чая кипятком обычно позволяет справиться с отрицательным влиянием плесени на организм. В данном случае количество плесени превышает норму в два раза, что делает обычное заваривание чаем бесполезным для ее нейтрализации.

Также в список нежелательных продуктов попал зеленый пакетированный чай "Basilur" из-за подобного нарушения. Эксперты заявили, что содержание плесени в этом чае превышает норму в 15 раз, а его вкус имеет неприятный оттенок после заварки. Из-за данных факторов данный товар получил самую низкую оценку в своей категории.

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