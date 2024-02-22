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Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не надо брать даже по акции

Безвкусная муть: Росконтроль назвал чай, который не надо брать даже по акции

OKA.FM

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В результате проведенной экспертизы, специалисты из Росконтроля составили специальный список чайных брендов, которых следует избегать из-за серьезных нарушений в их качестве.

По результатам лабораторного исследования нескольких популярных чайных марок, доступных в супермаркетах, были выявлены значительные нарушения стандартов качества как зеленого, так и черного чая. Так, одна из марок черного чая, известная под названием "Globus", была включена в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев этого сорта чая. Микроскопический анализ упаковки подтвердил наличие данного нарушения.


Аналогичные проблемы с качеством наблюдаются и у зеленого пакетированного чая бренда "Basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Согласно экспертному мнению, содержание плесени в этом чае превышает допустимую норму в 15 раз, а сам заваренный чай имеет неприятный вкус. В связи с этими факторами, данный продукт получил самую низкую оценку в своей категории.

Стандарт Росконтроля указывает, что содержание плесени может быть обнаружено в чаях различных производителей. Однако, обычное заваривание чая кипятком обычно позволяет устранить негативное влияние плесени на организм. В данном случае количество плесени в чае превышает допустимую норму в два раза, поэтому обычный способ заваривания может оказаться недостаточным для нейтрализации этого вредного вещества.

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