Безумные ливни с градом: россиян предупредили об аномальной погоде уже с 7 августа

Жителям Казани следует приготовиться к непростой неделе: синоптики прогнозируют затяжные дожди и похолодание. Солнце скроется за тучами, а температура опустится ниже комфортных значений.

Неделя под знаком дождей:

В ближайшие семь дней Казань ожидает пасмурная погода с частыми и продолжительными осадками. Температура воздуха днем не поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны похолодания до +14 градусов.

Грозы и резкие перепады температуры:

В начале следующей недели синоптики прогнозируют еще более сильное похолодание и грозы. Жителям города стоит быть готовыми к резким перепадам температуры и возможным неудобствам, связанным с этим.

Как подготовиться к капризам погоды?

Не забывайте зонтики и дождевики!

Подготовьте теплую одежду и обувь.

Укрепите иммунитет, чтобы противостоять простудам.

Следите за прогнозами погоды и корректируйте свои планы на открытом воздухе.

Эта ненастная неделя - напоминание о том, что погода может меняться непредсказуемо. Будьте готовы к сюрпризам и берегите себя!