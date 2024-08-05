Безумные ливни с градом: россиян предупредили об аномальной погоде уже с 7 августа
gtrkamur.ru
Жителям Казани следует приготовиться к непростой неделе: синоптики прогнозируют затяжные дожди и похолодание. Солнце скроется за тучами, а температура опустится ниже комфортных значений.
Неделя под знаком дождей:
В ближайшие семь дней Казань ожидает пасмурная погода с частыми и продолжительными осадками. Температура воздуха днем не поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны похолодания до +14 градусов.
Грозы и резкие перепады температуры:
В начале следующей недели синоптики прогнозируют еще более сильное похолодание и грозы. Жителям города стоит быть готовыми к резким перепадам температуры и возможным неудобствам, связанным с этим.
Как подготовиться к капризам погоды?
Не забывайте зонтики и дождевики!
Подготовьте теплую одежду и обувь.
Укрепите иммунитет, чтобы противостоять простудам.
Следите за прогнозами погоды и корректируйте свои планы на открытом воздухе.
Эта ненастная неделя - напоминание о том, что погода может меняться непредсказуемо. Будьте готовы к сюрпризам и берегите себя!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань