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«Безумные декабрь и январь»: синоптики сделали шокирующий прогноз на два месяца зимы

Синоптики предупреждают: зима 2023-2024 годов о...

boguchansky-raion.ru

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Синоптики предупреждают: зима 2023-2024 годов обещает быть необычной и местами суровой. Начало холодного сезона принесет экстремальные погодные условия, и, как сообщают метеорологи, климатические аномалии ожидаются в большинстве регионов России.

Температурные скачки и обильные снегопады могут повлиять на привычный уклад жизни, а россиянам стоит подготовиться к неожиданностям погоды.

Декабрьские морозы: до -40 C в центральных регионах

В декабре температурные аномалии охватят многие области. Так, в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и Томске прогнозируются температуры до -30 C, а к концу месяца возможно похолодание до -40 C. Для средней полосы такие морозы не характерны, что делает предстоящий декабрь особенно непростым.

Центральная Россия и северо-запад: снегопады и температурные рекорды

В Москве и Санкт-Петербурге декабрь также обещает быть суровым. Ожидаются сильные морозы, а также интенсивные снегопады, которые увеличат снежный покров в разы по сравнению с обычными показателями. В Поволжье и на Урале первый месяц года принесет месячную норму осадков всего за несколько дней. В Волгограде, Самаре и Казани столбики термометров могут опуститься до -25 C, сопровождаясь сильными снегопадами.

Январь: высота снежных покровов до полутора метров и морозы на юге

Январь также станет климатическим испытанием. Ожидается, что сугробы в центральных и северных регионах достигнут высоты до полутора метров. На юге России, где традиционно зима проходит мягче, ожидаются морозы до -10 C, что станет необычным для южных областей.

Причины аномальной зимы

Метеорологи объясняют столь экстремальные условия изменениями климата и глобальными процессами, которые увеличивают количество аномалий по всему миру. Рекомендуется заранее подготовиться к холодной зиме и следить за изменениями в прогнозах, чтобы избежать трудностей, связанных с перепадами температур и большими снегопадами.

Важные рекомендации

Синоптики призывают россиян позаботиться о безопасности в связи с предстоящими аномалиями. Жителям всех регионов рекомендуется тщательно подготовиться к зиме и учитывать прогнозы, поскольку резкие морозы и обильный снег могут повлиять на инфраструктуру и транспортные маршруты.

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