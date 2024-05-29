"Безумно дорого": эксперт призывает россиян заранее купить это

Ближайшее будущее может принести ситуацию, где единственным значимым активом будет финансовый актив. Экономист Михаил Хазин предупредил об этом, поделившись своим мнением в эфире радио "Говорит Москва". Он отметил, что при ухудшении экономической обстановки на глобальном уровне, возможно наступление катастрофических событий уже в текущем году. Хазин предсказывает, что экономический коллапс начнется за границей, в частности, в США.

Одним из прямых последствий начала финансовых кризисов станет резкое снижение курса доллара, считает Хазин. Это произойдет из-за полной дискредитации американской экономики и финансовой системы. Тогда все начнут искать "актив-убежище".

Единственным инструментом для сохранения покупательной способности сбережений станет золото, считает эксперт. После финансового обвала его стоимость резко вырастет из-за увеличения спроса и дефицита. Хазин рекомендует россиянам закупать золото заранее.

Когда начнется кризис, цена золота вырастет. Это будет единственная альтернатива доллару, и металл начнут скупать по всему миру. Те, кто приобретет золотые монеты или слитки до краха рынков, будут в выигрыше, утверждает экономист.