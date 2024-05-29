Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

"Безумно дорого": эксперт призывает россиян заранее купить это

Ближайшее будущее может принести ситуацию, где единственным значимым активом будет финансовый актив.

Подписаться в Telegram

Ближайшее будущее может принести ситуацию, где единственным значимым активом будет финансовый актив. Экономист Михаил Хазин предупредил об этом, поделившись своим мнением в эфире радио "Говорит Москва". Он отметил, что при ухудшении экономической обстановки на глобальном уровне, возможно наступление катастрофических событий уже в текущем году. Хазин предсказывает, что экономический коллапс начнется за границей, в частности, в США.

Одним из прямых последствий начала финансовых кризисов станет резкое снижение курса доллара, считает Хазин. Это произойдет из-за полной дискредитации американской экономики и финансовой системы. Тогда все начнут искать "актив-убежище".

Единственным инструментом для сохранения покупательной способности сбережений станет золото, считает эксперт. После финансового обвала его стоимость резко вырастет из-за увеличения спроса и дефицита. Хазин рекомендует россиянам закупать золото заранее.

Когда начнется кризис, цена золота вырастет. Это будет единственная альтернатива доллару, и металл начнут скупать по всему миру. Те, кто приобретет золотые монеты или слитки до краха рынков, будут в выигрыше, утверждает экономист.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Интересное в Казани

10 часов назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

устранения тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Лонгриды

день назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

реставрация ванн в новосибирске цены в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
Новости Казани
7 часов назад

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

6 часов назад

2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

Новости Казани

7 часов назад

В Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения

Новости Казани

8 часов назад

Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов
Новости Казани
8 часов назад

Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов

Новости Казани

10 часов назад

Причины гибели ученика 7 класса в казанском метро озвучили в МВД

Новости Казани

10 часов назад

Беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше