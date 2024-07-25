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Без суда и следствия: полиция сможет выдворять мигрантов из страны самостоятельно

В рамках последнего пленарного заседания Госуда...

flectone.ru

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В рамках последнего пленарного заседания Государственной думы РФ было одобрено новое законодательство, расширяющее полномочия полиции в вопросах административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства.

Этот шаг подчеркивает стремление укрепить внутреннюю безопасность и упорядочить миграционные процессы.

Расширение полномочий органов внутренних дел

С новым законом, органы внутренних дел получают дополнительные полномочия для самостоятельного решения о выдворении, что ранее было возможно только по решению суда или в сотрудничестве с пограничными службами. Такие изменения направлены на повышение оперативности реагирования на миграционные вызовы.

Подробности законопроекта

Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие административному выдворению, теперь могут быть задержаны до 48 часов для урегулирования их статуса. Это полномочие расширяется до заместителей высших чиновников, что делает процесс более гибким и быстрым.

Новые санкции и ответственность

Закон вводит ужесточенные меры ответственности за нарушения миграционного законодательства, включая усиленные штрафы и новые административные наказания. Это включает в себя ответственность за оказание услуг лицам, которые подлежат выдворению из страны.

Общественное восприятие и правозащитные вопросы

Принятие этого закона вызвало значительный общественный резонанс, особенно среди правозащитных организаций, которые выражают озабоченность по поводу возможного ограничения прав и свобод иностранцев. Важность обеспечения баланса между национальной безопасностью и соблюдением прав человека становится предметом оживленных дебатов и дискуссий.

Закон о расширении полномочий полиции в административном выдворении иностранных граждан маркирует новый этап в миграционной политике России. Несмотря на потенциальные преимущества в усилении контроля и управления миграционными потоками, критически важно продолжать диалог между всеми заинтересованными сторонами для обеспечения справедливого и законного применения новых политик.

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