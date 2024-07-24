Без суда и следствия: полиция сможет выдворять мигрантов из России самостоятельно

На последнем пленарном заседании Государственной думы Российской Федерации был одобрен законопроект, значительно расширяющий полномочия органов внутренних дел по вопросам административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства.

Принятие закона произошло сразу во втором и третьем чтениях, что подчеркивает актуальность и неотложность этого вопроса, сообщает ТАСС.

Изменения в процедуре административного выдворения

Согласно новому закону, полиция получает право самостоятельно решать вопросы административного выдворения, дополняя ранее существующие полномочия судей и пограничных служб. Это нововведение направлено на повышение оперативности и эффективности процессов, связанных с контролем за миграцией.

Детали нововведений

Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие административному выдворению, теперь могут быть задержаны на срок до 48 часов. Решения о задержании могут принимать не только высокопоставленные чиновники, но и их непосредственные заместители, что упрощает процесс реализации мер.

Расширение ответственности и новые санкции

Закон также устанавливает ответственность за нарушения правил въезда и выезда из России, дополняя КоАП новыми положениями, которые усиливают наказания за такие нарушения. Помимо этого, предусмотрена ответственность за оказание услуг лицам из реестра контролируемых лиц, находящихся в процессе высылки.

Общественный резонанс и взаимодействие

Эти законодательные изменения вызвали обширные обсуждения среди правозащитников, экспертов и широкой общественности, поскольку они затрагивают вопросы прав и свобод иностранных граждан. Важно, что диалог между государством, финансовым сектором и обществом поддерживается открытым и конструктивным, чтобы обеспечить справедливую и эффективную реализацию новых политик.

Введение уточненных механизмов административного выдворения представляет собой значительный шаг в адаптации миграционной политики России к текущим условиям и вызовам, что должно способствовать укреплению законности и порядка в сфере миграции.