Без сливок, но с пальмой: Роскачество раскрыло черный список сливочного масла

Сливочное масло – один из традиционных продуктов на российском столе, но его качество часто вызывает у потребителей вопросы. Росконтроль провёл обширное исследование, чтобы выявить самые достойные доверия марки сливочного масла, представляя результаты по двум категориям жирности: 82,5% и 72,5%.

Масло с жирностью 82,5%

Эта категория включает в себя продукты с более высоким содержанием жира, что часто ассоциируется с богатым вкусом и текстурой. Вот четыре марки, которые заслужили высокие оценки:

Вкуснотеево – выделено за исключительно натуральный состав и превосходный вкус.

Valuiki «Традиционное» – отмечено за качество и соответствие традиционным рецептурам.

Экомилк – привлекло внимание своей чистотой и свежестью.

Белорусское «Традиционное» – известно своим непревзойдённым вкусом и качеством.

Эти марки подтвердили свой высокий стандарт при производстве, используя исключительно натуральные ингредиенты.

Масло с жирностью 72,5%

Для тех, кто предпочитает масло с меньшим содержанием жира, идеальными вариантами станут:

Азбука сыра «Крестьянское» – находка для ценителей натуральности.

Вологодское лето «Крестьянское» – отличается отменным качеством и вкусом.

Эти продукты производятся из чистого коровьего молока без добавок и заменителей.

Как выбрать качественное сливочное масло?

Чтобы гарантировать покупку настоящего сливочного масла, следует учитывать несколько важных моментов:

Состав: ищите продукты, состоящие только из сливок и возможно, соли. Избегайте масла с растительными жирами и консервантами.

Срок годности: настоящее сливочное масло хранится не более 45 дней. Если срок годности длиннее, это может свидетельствовать о наличии консервантов.

Упаковка: она должна быть герметичной и защищать продукт от света и воздуха, предотвращая прогорклость.

Репутация производителя: предпочтение следует отдавать проверенным брендам с хорошей репутацией.

Внешний вид: качественное масло имеет равномерный цвет и консистенцию без примесей и включений.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам выбрать настоящее сливочное масло, которое улучшит вкус ваших блюд и сохранит здоровье вашей семьи.

