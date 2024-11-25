Без сливок, но с пальмой: Роскачество раскрыло черный список сливочного масла
mosregfermer.ru
Сливочное масло – один из традиционных продуктов на российском столе, но его качество часто вызывает у потребителей вопросы. Росконтроль провёл обширное исследование, чтобы выявить самые достойные доверия марки сливочного масла, представляя результаты по двум категориям жирности: 82,5% и 72,5%.
Масло с жирностью 82,5%
Эта категория включает в себя продукты с более высоким содержанием жира, что часто ассоциируется с богатым вкусом и текстурой. Вот четыре марки, которые заслужили высокие оценки:
- Вкуснотеево – выделено за исключительно натуральный состав и превосходный вкус.
- Valuiki «Традиционное» – отмечено за качество и соответствие традиционным рецептурам.
- Экомилк – привлекло внимание своей чистотой и свежестью.
- Белорусское «Традиционное» – известно своим непревзойдённым вкусом и качеством.
Эти марки подтвердили свой высокий стандарт при производстве, используя исключительно натуральные ингредиенты.
Масло с жирностью 72,5%
Для тех, кто предпочитает масло с меньшим содержанием жира, идеальными вариантами станут:
- Азбука сыра «Крестьянское» – находка для ценителей натуральности.
- Вологодское лето «Крестьянское» – отличается отменным качеством и вкусом.
- Эти продукты производятся из чистого коровьего молока без добавок и заменителей.
Как выбрать качественное сливочное масло?
Чтобы гарантировать покупку настоящего сливочного масла, следует учитывать несколько важных моментов:
- Состав: ищите продукты, состоящие только из сливок и возможно, соли. Избегайте масла с растительными жирами и консервантами.
- Срок годности: настоящее сливочное масло хранится не более 45 дней. Если срок годности длиннее, это может свидетельствовать о наличии консервантов.
- Упаковка: она должна быть герметичной и защищать продукт от света и воздуха, предотвращая прогорклость.
- Репутация производителя: предпочтение следует отдавать проверенным брендам с хорошей репутацией.
- Внешний вид: качественное масло имеет равномерный цвет и консистенцию без примесей и включений.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вам выбрать настоящее сливочное масло, которое улучшит вкус ваших блюд и сохранит здоровье вашей семьи.
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