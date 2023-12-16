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· Алина Алмакаева

Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество назвало марки пельменей с натуральным фаршем

Без рогов, хвостов и копыт: Роскачество назвало марки пельменей с натуральным фаршем

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Стандарт ГОСТ предписывает, чтобы пельмени содержали не менее 50 процентов натурального фарша. Но есть несколько брендов, которые не только соответствуют этому стандарту, но и превзошли его. Следующие марки пельменей признаны лучшими: «Вкусвилл», «Мясновъ» и «Рестория».

Однако, при гистологическом исследовании были обнаружены частицы костной ткани в фарше следующих брендов пельменей: «Caesar», «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье» и «Тураково».

Некоторые другие марки используют в своем составе сою, соевую муку и соевый белок. Это не нарушает требования роскачества, однако не соответствует ГОСТу. «Тураково», к примеру, использовало сою в производстве, но не указало этот ингредиент в составе продукта. В свою очередь, «Мясновъ» решило изменить эту ситуацию и стало отличником, превосходя предыдущие годы в качестве состава.

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