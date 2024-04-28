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Без перемолотых костей и сои: в Роскачестве назвали лучшие марки пельменей

Без перемолотых костей и сои: в Роскачестве назвали лучшие марки пельменей

rtek24.ru

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Роскачество, ведущий орган по контролю качества продуктов в России, недавно завершило обширное исследование пельменей, результаты которого вызвали смешанные реакции среди потребителей.

Главные находки исследования:

  • Содержание мяса превышает нормы: Исследование показало, что торговые марки как «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория» не только соответствуют, но и превышают ГОСТ, который требует, чтобы массовая доля фарша в пельменях составляла не менее 50%. Некоторые продукты этих брендов содержали более 55% мяса.
  • Проблема костной ткани: В фарше некоторых марок были обнаружены частицы костной ткани, что подтверждает опасения некоторых потребителей о возможном снижении качества мяса. Однако, Роскачество отметило, что это не является массовой практикой.
  • Скрытое использование сои: Выявлено, что некоторые производители не указывают сою в списке ингредиентов, что является нарушением регламентов. Это недопустимо, так как потребители имеют право знать полный состав продукта.

Сравнивая с данными предыдущих лет, Роскачество отмечает улучшение качества у таких марок, как «Мясновъ» и «Мираторг». Несмотря на то, что качество некоторых других марок осталось без изменений, виден общий тренд на повышение стандартов производства пельменей.

Это исследование подчеркивает важность осведомленности потребителей о продуктах, которые они выбирают. Роскачество призывает покупателей внимательно изучать состав продукции и отдавать предпочтение тем брендам, которые прозрачно декларируют свои ингредиенты и следуют установленным стандартам качества и безопасности.

Эти выводы не только информируют потребителей о текущем состоянии рынка пельменей, но и способствуют повышению общественного доверия к продуктам питания, поддерживая тем самым здоровый и ответственный рыночный баланс.

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