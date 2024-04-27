Без перемолотых костей и сои: Роскачество озвучило лучшие марки пельменей

В последнем исследовании, проведённом Роскачеством, были тщательно изучены пельмени, чтобы выяснить, соответствуют ли они заявленным стандартам качества и безопасности.

Результаты исследования обнадёживают и одновременно вызывают беспокойство среди потребителей.

Содержание мяса: В соответствии с ГОСТ, массовая доля фарша в пельменях должна быть не менее 50%. Исследование показало, что более 55% фарша содержится в продукции таких торговых марок, как «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория». Однако не все марки соответствуют этому стандарту, что вызывает опасения среди потребителей.

Наличие костной ткани: Гистологическое исследование выявило частицы костной ткани в фарше пельменей некоторых марок, подтверждая опасения потребителей о качестве мяса. Несмотря на это, эксперты Роскачества отмечают, что наличие костной ткани в фарше не является широко распространённой практикой.

Использование сои: В исследовании было обнаружено, что некоторые производители добавляют сою в состав пельменей. Это не нарушение, если соя указана в составе, однако её скрытое присутствие в продуктах, где она не заявлена, нарушает регламенты и подрывает доверие потребителей.

Сравнение результатов с предыдущими исследованиями 2019 и 2020 годов показывает, что качество некоторых марок пельменей улучшилось. Продукция «Мясновъ» и «Мираторг» получила высокие оценки за улучшение качества, в то время как другие марки остались на прежнем уровне.

Это исследование подчёркивает необходимость тщательного выбора продуктов и постоянного мониторинга со стороны Роскачества. Потребители должны быть осведомлены о составе продуктов, которые они покупают, и выбирать те, которые соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Результаты исследования также подчеркивают важность прозрачности со стороны производителей и строгого соблюдения норм и стандартов.