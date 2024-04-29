Без перемолотых костей и сои: Роскачество назвало лучшие марки пельменей

Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, анализировало качество и безопасность пельменей, чтобы определить их соответствие установленным стандартам. Результаты исследования вызывают как оптимизм, так и тревогу среди потребителей.

По содержанию мяса: В соответствии с ГОСТ, пельмени должны содержать не менее 50% фарша. Некоторые торговые марки, такие как «ВкусВилл», «Мясновъ» и «Рестория», содержат более 55% фарша, что соответствует стандартам. Однако не все марки соответствуют этому требованию, что вызывает опасения у потребителей.

Присутствие костной ткани: Гистологическое исследование выявило частицы костной ткани в фарше некоторых марок пельменей, подтверждая опасения потребителей о качестве продукции. Хотя это не является распространенной практикой, эксперты отмечают необходимость внимательного контроля.

Использование сои: Исследование показало, что некоторые производители добавляют сою в пельмени. Это допустимо, если соя указана в составе продукта, однако скрытое присутствие сои может нарушать регламенты и подрывать доверие потребителей.

Сравнение с предыдущими исследованиями показывает улучшение качества некоторых марок пельменей. Продукция «Мясновъ» и «Мираторг» получила высокие оценки за улучшение качества, в то время как другие марки остались на том же уровне.

Это исследование подчеркивает важность осознанного выбора продуктов и постоянного контроля со стороны Роскачества. Потребители должны быть информированы о составе продуктов и выбирать только те, которые соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Прозрачность со стороны производителей и соблюдение норм и стандартов также играют ключевую роль в обеспечении безопасности потребителей.