Премьер Мишустин рассказал, кому в России разрешат упрощенно списывать свои долги

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России уже в этом году будет упрощена система получения банкротства и списания долгов. Но коснется это не всех. Без суда и волокиты избавиться от долгов смогут пенсионеры и семьи с детьми. Обязательное условие - сумма долга не должна превышать 1 миллиона рублей.

Мишустин отметил, что упростить процедуру внесудебного списания долгов попросил лично Владимир Путин.

Уже в этом году пенсионеры и семьи с детьми смогут списывать свои долги, не обращаясь в суд.