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"Без обращения в суд, без волокиты - просто спишут": Мишустин сделал заявление о том, кому из россиян можно будет легко избавиться от своих долгов в 2023 году

Премьер Мишустин рассказал, кому в России разрешат упрощенно списывать свои долги
"Без обращения в суд, без волокиты - просто спишут": Мишустин сделал заявление о том, кому из россиян можно будет легко избавиться от своих долгов в 2023 году

Фото: открытые источники

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России уже в этом году будет упрощена система получения банкротства и списания долгов. Но коснется это не всех. Без суда и волокиты избавиться от долгов смогут пенсионеры и семьи с детьми. Обязательное условие - сумма долга не должна превышать 1 миллиона рублей.

Мишустин отметил, что упростить процедуру внесудебного списания долгов попросил лично Владимир Путин.

Уже в этом году пенсионеры и семьи с детьми смогут списывать свои долги, не обращаясь в суд.

"Теперь они смогут уже через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не превышает 1 млн рублей. Такой порядок начнет действовать в текущем году", — пояснил Мишустин.

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