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Без кошек и собак: Роскачество назвало колбасу, где нет неожиданных ДНК в составе

Без кошек и собак: Роскачество назвало колбасу, где нет неожиданных ДНК в составе

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Роскачество провело обширное исследование колбасы, помеченной как "докторская", в ходе которого были изучены продукты 30 различных брендов на российском рынке.

Исследование выявило, что в 14 из них были обнаружены следы антибиотиков, в одном образце была обнаружена ДНК лошади, в другом - ДНК кукурузы, а также генетический материал сои. Однако основной проблемой стало использование термина "докторская" для продуктов, которые не соответствуют оригинальному рецепту или стандартам ГОСТ.

Анализ колбас различных брендов из разных регионов показал, что большинство из них безопасны для употребления. Ни в одном образце не было превышений содержания микроорганизмов, кишечной палочки, бактерий или тяжелых металлов. Однако выявлены проблемы с точностью маркировки и достоверностью указания состава.

Из списка выделено шесть брендов колбасы "докторская", которые признаны продуктами высокого качества, соответствующими стандартам и требованиям, заявленным на упаковке, а также превосходящими стандарты Роскачества.

Хотя безопасность продуктов подтверждена, выявлены некоторые проблемы с качеством и информацией для потребителей. Например, были найдены остатки антибиотиков в нескольких образцах, что может указывать на нарушения сроков предубойной выдержки мяса. Единичный случай превышения уровня антибиотиков выявлен в колбасе от "Губернской мясной компании".

Это исследование помогло развеять мифы о содержании вредных веществ в колбасе, однако важно тщательно контролировать качество и корректность маркировки, чтобы обеспечить безопасность и удовлетворение потребностей потребителей.

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