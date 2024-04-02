Новости России
· Артем Акчурин

Без химии и запаха: в один момент отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль – рецепт чудо-средства

Без химии и запаха: в один момент отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль – рецепт чудо-средства

berkem.ru

Подписаться в Telegram

Эксперты популярного телеграм-канала "Хозяйские хитрости" предлагает специальный метод очистки стеклянных крышек от сковородок и кастрюль. С помощью раствора с добавлением горчицы они удалили даже самые стойкие загрязнения, делая крышки очень чистыми.

Итак, для начала выполнения процедуры вам понадобится:

1. Приготовьте рабочий раствор, добавив 2 столовые ложки горчицы в 3-4 литра кипятка.

2. Погрузите грязные крышки в раствор и тщательно перемешайте.


3. Оставьте их в растворе на 15 минут для удаления загрязнений.

4. Используйте старую зубную щетку для очистки особо грязных участков, включая под ободком.

5. Затем промойте стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.

После проведения данной процедуры жир и грязь исчезнут без следа, а стеклянные крышки станут сияюще чистыми и безупречными.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

8 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

обработка почвы после борщевика

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

наращивание ногтей акрилом в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

11 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
11 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Интересное в Казани

8 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

Новости Татарстана

11 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

11 часов назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
10 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

12 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной