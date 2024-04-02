Без химии и запаха: в один момент отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль – рецепт чудо-средства
berkem.ru
Эксперты популярного телеграм-канала "Хозяйские хитрости" предлагает специальный метод очистки стеклянных крышек от сковородок и кастрюль. С помощью раствора с добавлением горчицы они удалили даже самые стойкие загрязнения, делая крышки очень чистыми.
Итак, для начала выполнения процедуры вам понадобится:
1. Приготовьте рабочий раствор, добавив 2 столовые ложки горчицы в 3-4 литра кипятка.
2. Погрузите грязные крышки в раствор и тщательно перемешайте.
3. Оставьте их в растворе на 15 минут для удаления загрязнений.
4. Используйте старую зубную щетку для очистки особо грязных участков, включая под ободком.
5. Затем промойте стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.
После проведения данной процедуры жир и грязь исчезнут без следа, а стеклянные крышки станут сияюще чистыми и безупречными.
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