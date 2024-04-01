Без химии и запаха: в один миг отмывает жир со стеклянных крышек сковородок и кастрюль: новое чудо-средство

Эксперты известного телеграмм-канала "Хозяйские хитрости" поделились уникальным методом очистки стеклянных крышек от сковородок и кастрюль. Используя специальный раствор с горчицей, они успешно избавились от застарелой грязи, даже там, где она была особенно неприятна.

Для этого требуется следующее:

1. Приготовить рабочий раствор, добавив 2 столовые ложки горчицы в 3-4 литра кипятка в тазу.

2. Погрузить грязные крышки в раствор, тщательно размешать.

3. Оставить крышки откисать в течение 15 минут.

4. Использовать старую зубную щетку для очистки особо грязных участков и под ободком.

5. Промыть стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.

После этой процедуры жир и грязь полностью исчезают, не оставляя следов. Результат превосходит ожидания - крышки становятся сияюще чистыми и безупречными.