Без химии и запаха: в один миг отмывает жир со стеклянных крышек сковородок и кастрюль: новое чудо-средство
Эксперты известного телеграмм-канала "Хозяйские хитрости" поделились уникальным методом очистки стеклянных крышек от сковородок и кастрюль. Используя специальный раствор с горчицей, они успешно избавились от застарелой грязи, даже там, где она была особенно неприятна.
Для этого требуется следующее:
1. Приготовить рабочий раствор, добавив 2 столовые ложки горчицы в 3-4 литра кипятка в тазу.
2. Погрузить грязные крышки в раствор, тщательно размешать.
3. Оставить крышки откисать в течение 15 минут.
4. Использовать старую зубную щетку для очистки особо грязных участков и под ободком.
5. Промыть стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.
После этой процедуры жир и грязь полностью исчезают, не оставляя следов. Результат превосходит ожидания - крышки становятся сияюще чистыми и безупречными.
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