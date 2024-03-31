Без химии и едкого запаха: в один миг отмывает жир со стеклянных крышек сковородок и кастрюль: новое чудо-средство Завтра

Эксперты известного телеграмм-канала "Хозяйские хитрости" поделились удивительным открытием - способом, с помощью которого можно эффективно очистить стеклянные крышки от сковородок и кастрюль. Их метод позволяет избавиться от даже самой стойкой грязи, даже там, где она накапливается под ободком.

Суть метода заключается в следующем:

1. Приготовьте раствор, смешав 2 столовые ложки сухой горчицы с 3-4 литрами кипятка в тазу.

2. Хорошо размешайте жидкость и погрузите грязные крышки в нее.

3. Оставьте крышки в растворе на 15 минут.

4. Используйте старую зубную щетку для очистки наиболее загрязненных участков, включая ободок.

5. Затем вымойте стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.

После этой процедуры жир и грязь просто исчезают, не оставляя никаких следов. Результат поражает - стеклянные крышки становятся снова сияющими и чистыми.