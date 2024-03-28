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· Артем Акчурин

Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стекляных крышек, сковородок и кастрюль — названо чудо-средство

Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стекляных крышек, сковородок и кастрюль — названо чудо-средство

hibiny.ru

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Недавно стало известно о методе удаления липкого жира с стеклянных крышек сковородок и кастрюль, который был представлен экспертами из Телеграмм-канала "Хозяйские хитрости".

Оказалось, что этот способ действительно эффективен — даже самая застарелая грязь легко удаляется, даже под краями крышек.

Теперь я всегда применяю этот метод:

1. Подготавливаю раствор: в тазу наливаю 3-4 литра кипятка.

2. Добавляю 2 столовые ложки сухой горчицы.

3. Тщательно размешиваю. Погружаю грязные крышки в полученную жидкость.

4. Оставляю на воздействие на 15 минут.

5. Беру старую зубную щетку и аккуратно чищу места с наибольшим загрязнением и под краями. Затем мою стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.

Готово! Способ работает чудесно — жир и грязь исчезают без следа!

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