Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль — стало известно новое чудо-средство
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Идея очистки липкого жира с крышек сковородок и кастрюль с помощью особого метода стала известна благодаря рекомендациям экспертов из Телеграмм-канала "Хозяйские хитрости", которые поделились этим полезным советом со своими подписчиками.
Первая попытка применить этот метод привела к успешному удалению даже застарелых загрязнений, включая те, что скрыты под краем крышки.
Теперь, когда я сталкиваюсь с этой проблемой, я всегда прибегаю к следующему способу:
Шаг 1: Приготовление рабочего раствора. Для начала, я наливаю в таз или другую подходящую посуду 3-4 литра кипятка.
Шаг 2: Добавление 2 столовых ложек сухой горчицы, тщательно перемешивая раствор.
Шаг 3: Погружение загрязненных крышек в полученную жидкость.
Шаг 4: Оставляем настаиваться в течение 15 минут.
Шаг 5: Используем старую зубную щетку для тщательной чистки наиболее загрязненных участков и ободка. Затем промываем стеклянные крышки обычным способом с использованием моющего средства.
Результат превосходный! Липкий жир и грязь исчезают без следа, оставляя крышки блестящими и чистыми."
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