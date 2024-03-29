Новости России
· Артем Акчурин

Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль — стало известно новое чудо-средство

Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль — стало известно новое чудо-средство

design-homes.ru

Подписаться в Telegram

Идея очистки липкого жира с крышек сковородок и кастрюль с помощью особого метода стала известна благодаря рекомендациям экспертов из Телеграмм-канала "Хозяйские хитрости", которые поделились этим полезным советом со своими подписчиками.

Первая попытка применить этот метод привела к успешному удалению даже застарелых загрязнений, включая те, что скрыты под краем крышки.

Теперь, когда я сталкиваюсь с этой проблемой, я всегда прибегаю к следующему способу:

Шаг 1: Приготовление рабочего раствора. Для начала, я наливаю в таз или другую подходящую посуду 3-4 литра кипятка.

Шаг 2: Добавление 2 столовых ложек сухой горчицы, тщательно перемешивая раствор.

Шаг 3: Погружение загрязненных крышек в полученную жидкость.

Шаг 4: Оставляем настаиваться в течение 15 минут.

Шаг 5: Используем старую зубную щетку для тщательной чистки наиболее загрязненных участков и ободка. Затем промываем стеклянные крышки обычным способом с использованием моющего средства.

Результат превосходный! Липкий жир и грязь исчезают без следа, оставляя крышки блестящими и чистыми."

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

на какой силикон установить сетку от тараканов на вентиляционной

Лонгриды

17 часов назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Интересное в Казани

2 дня назад

Красивая улыбка и забота о здоровье: советы от врача-стоматолога

пиар менеджер в Красноярске

Новости Татарстана

15 часов назад

На родину из Татарстана выдворили 75 иностранцев

Новости Татарстана

день назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

день назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Новости Казани

день назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей
Лонгриды
17 часов назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Новости Казани

8 часов назад

В аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

Новости Татарстана

9 часов назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника
В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок
Новости Казани
2 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане выросла популяция лесных животных

Новости Казани

11 часов назад

Владелец казанского бара судится с Госалкогольинспекцией РТ
Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.