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Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль — названо новое чудо-средство

Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль — названо новое чудо-средство

dzen.ru

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Эксперты Телеграмм-канала "Хозяйские хитрости" поделились информацией о способе очистки стеклянных крышек от сковородок и кастрюль. С первого раза у них удалось избавиться от застарелой грязи, даже там, где она скапливалась под ободком.

Они предложили следующий метод:

1. Готовят рабочий раствор, добавив 2 столовые ложки с горкой сухой горчицы в 3-4 литра кипятка в тазу.

2. Жидкость хорошо размешивается, а затем грязные крышки погружаются в нее.

3. Крышки оставляют откисать в течение 15 минут.

4. Затем они используют старую зубную щетку для очистки наиболее грязных мест и под ободком.

5. После этого стеклянные крышки моют обычным способом с моющим средством.

По завершении процесса жир и грязь полностью уходят, не оставляя никаких следов.


5. После выдержки обрабатываем места наибольшего загрязнения старой зубной щеткой, после чего промываем стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.

Результат поражает! Жир и грязь исчезают буквально перед глазами, оставляя крышки сияющими и чистыми.

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