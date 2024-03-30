Без химии и едкого запаха: отмывает жир со стеклянных крышек, сковородок и кастрюль — названо новое чудо-средство
dzen.ru
Эксперты Телеграмм-канала "Хозяйские хитрости" поделились информацией о способе очистки стеклянных крышек от сковородок и кастрюль. С первого раза у них удалось избавиться от застарелой грязи, даже там, где она скапливалась под ободком.
Они предложили следующий метод:
1. Готовят рабочий раствор, добавив 2 столовые ложки с горкой сухой горчицы в 3-4 литра кипятка в тазу.
2. Жидкость хорошо размешивается, а затем грязные крышки погружаются в нее.
3. Крышки оставляют откисать в течение 15 минут.
4. Затем они используют старую зубную щетку для очистки наиболее грязных мест и под ободком.
5. После этого стеклянные крышки моют обычным способом с моющим средством.
По завершении процесса жир и грязь полностью уходят, не оставляя никаких следов.
5. После выдержки обрабатываем места наибольшего загрязнения старой зубной щеткой, после чего промываем стеклянные крышки обычным способом с моющим средством.
Результат поражает! Жир и грязь исчезают буквально перед глазами, оставляя крышки сияющими и чистыми.
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