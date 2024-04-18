Подсолнечное масло является неотъемлемым продуктом в домах многих россиян, но его качество и безопасность часто вызывают вопросы среди потребителей.

В 2024 году Роскачество провело тщательное исследование рафинированных подсолнечных масел, чтобы выявить, какие из них соответствуют высоким стандартам безопасности и качества.

Из 21 проверенного образца, 19 масел успешно прошли тесты, демонстрируя полное соответствие требуемым нормам. Эти продукты были удостоены российского Знака качества, среди которых выделяются бренды, такие как «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», и «Слобода», подтвердившие своё качество на практике.

Рафинированное подсолнечное масло отличается от нерафинированного своей высокой термостойкостью и нейтральностью вкуса и запаха, что делает его предпочтительным выбором для жарки и других кулинарных процедур. Это масло позволяет сохранить полезные свойства приготовленных блюд, обеспечивая при этом их высокое кулинарное качество.

Ключевым аспектом исследования было изучение содержания вредных веществ, включая глицидиловые эфиры и бенз(а)пирен. Большинство образцов показали их содержание на уровне ниже установленных пределов, однако масло марки «Затея» выявило незначительное превышение по глицидиловым эфирам. Важным результатом стало также подтверждение того, что уровень трансжиров во всех проверенных образцах составлял менее 1%, что говорит о высокой безопасности этих продуктов для здоровья.

Роскачество рекомендует потребителям выбирать подсолнечное масло, прошедшее необходимые проверки и получившее высокие оценки, что гарантирует не только вкус, но и здоровье на каждом столе.