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Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали марки лучшего растительного масла

Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали марки лучшего растительного масла

ketokotleta.ru

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Подсолнечное масло является неотъемлемой частью рациона большинства россиян — его используют более 90% населения страны. Поэтому выбор качественного продукта, который не содержит вредных веществ, таких как бензапирен, глицидол и трансжиры, становится особенно актуальным.

В последнем исследовании 2024 года, проведенном Роскачеством, было проверено 21 наименование рафинированного подсолнечного масла. Результаты показали, что 19 из них полностью соответствуют опережающим требованиям и заслужили присвоение российского Знака качества. Среди них — такие известные бренды, как «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», и многие другие, включая масло «Слобода», которое повторно подтвердило свое высокое качество.

Это исследование особенно значимо, учитывая, что рафинированное масло обладает рядом преимуществ перед нерафинированным, включая отсутствие специфического запаха и привкуса, что делает его идеальным для кулинарного использования. Оно также устойчиво к высоким температурам, что важно при жарке.

Важным аспектом исследования стало содержание глицидиловых эфиров и бенз(а)пирена, которые во всех изученных образцах, кроме одного, оказались ниже допустимых норм. Только в одном случае, у торговой марки «Затея», было зафиксировано незначительное превышение по глицидиловым эфирам, что несомненно требует внимания.

Помимо этого, результаты показали, что уровень трансжиров во всех изученных образцах составляет менее 1%, что делает эти масла безопасными для здоровья.

Такие результаты подтверждают, что российские производители стремятся к обеспечению высокого качества своей продукции и соответствию всем стандартам безопасности и здорового питания.

В свете этих данных россиянам стоит обратить особое внимание на марки подсолнечного масла, которые были отмечены в исследовании Роскачества, для гарантии приобретения качественного и безопасного продукта для своей кухни.

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