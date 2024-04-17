Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали марки лучшего подсолнечного масла

Подсолнечное масло — основной компонент ежедневного рациона большинства россиян. Однако, насколько безопасно и качественно масло, которое мы используем?

Недавнее исследование Роскачества 2024 года проливает свет на этот вопрос, проверяя рафинированные подсолнечные масла на соответствие самым строгим стандартам.

Из 21 тестируемого продукта, 19 были признаны полностью соответствующими стандартам качества и безопасности, что позволило им заслужить заслуженный российский Знак качества. Известные бренды, такие как «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», и «Слобода», подтвердили своё превосходство.

Отличие рафинированного подсолнечного масла заключается в его нейтральности вкуса и запаха, что делает его идеальным для кулинарии, особенно для жарки. Благодаря своей обработке, рафинированное масло обладает повышенной термостойкостью, что важно для сохранения питательной ценности при высоких температурах приготовления пищи.

Исследование акцентировало внимание на содержании потенциально вредных веществ, таких как глицидиловые эфиры и бенз(а)пирен. Все образцы, кроме одного, показали содержание этих веществ ниже допустимых пределов. Только масло марки «Затея» показало небольшое превышение по глицидиловым эфирам. Кроме того, уровень трансжиров во всех образцах оказался ниже 1%, что гарантирует безопасность этих продуктов для здоровья.

Результаты данного исследования предоставляют потребителям надёжную информацию для выбора подсолнечного масла. Рекомендуется отдавать предпочтение маслам, которые прошли строгую проверку и получили высокие оценки от Роскачества, чтобы гарантировать здоровое питание для себя и своей семьи.