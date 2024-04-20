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Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали бренды наилучшего растительного масла

Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали бренды наилучшего растительного масла

sskidki.ru

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В 2024 году Роскачество провело всесторонний анализ рынка растительных масео в России, выявляя лучшие продкуты по качеству и бизопасности для потребителей.

Из двадцати одного тестированного образца, девятнадцать масел прошли тесты на ура, удостоившись знака качества Роскачества. Среди топовых брендов выделяются «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», и «Слобода», каждый из которых зарекомендовал себя как идеальный выбор для кулинарии, благодаря своей термостойкости и нейтральному вкусу.

В рамках исследования особое внимание уделялось измерению уровней вредных веществ, таких как глицидиловые эфиры и бенз(а)пирен, которые могут быть опасны для здоровья. В большинстве случаев содержание этих химикатов не превышало допустимые нормы, однако масло под маркой «Затея» показало незначительное превышение по глицидиловым эфирам.

Также было подтверждено, что уровень трансжиров в проверенных маслах не превышает 1%, что делает их безопасными для регулярного потребления.

Роскачество рекомендует выбирать рафинированное подсолнечное масло проверенных марок, что обеспечивает не только великолепный вкус блюд, но и способствует сохранению здоровья. Это исследование позволяет потребителям делать осознанный выбор, сочетающий кулинарные требования и заботу о здоровье.

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