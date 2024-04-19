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Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали бренды наилучшего подсолнечного масла

Без бензапирена, глицидола и сложных эфиров: эксперты Роскачества назвали бренды наилучшего подсолнечного масла

argumentiru.com

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В 2024 году Роскачество провело обширное тестирование рынка растительного масла в России, чтобы определить, какие продукты являются качественными и безопасными для употребления в пищу.

Из двадцати одного анализируемого образца, девятнадцать масел успешно прошли проверку, демонстрируя полное соответствие требованиям и заслужив знак качества Роскачества. Особенно выделились такие бренды, как «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка» и «Слобода».

Эти масла отличаются отличной термостойкостью и нейтральностью вкуса и запаха, что делает их идеальным выбором для кулинарных целей, включая жарку, без ущерба для питательной ценности блюд.

В процессе исследования основное внимание было сосредоточено на определении уровней глицидиловых эфиров и бенз(а)пирена, которые могут представлять потенциальную угрозу здоровью. Большинство масел показали содержание этих веществ в пределах нормы, однако масло марки «Затея» обнаружило небольшое превышение по глицидиловым эфирам.

Исследование также выявило, что уровень трансжиров во всех проверенных маслах остаётся ниже 1%, подчёркивая их безопасность для регулярного употребления.

В заключение, Роскачество рекомендует потребителям отдавать предпочтение проверенным маркам рафинированного подсолнечного масла, что гарантирует не только высокое качество блюд, но и поддержание здоровья. Это исследование помогает осведомленно выбирать продукты, соответствующие как кулинарным, так и здоровым стандартам.

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