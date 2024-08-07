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Беспрецедентное заявление со времен суровых 90-х: Набиуллина призывает россиян готовиться к появлению новой валюты

Центральный банк России рассматривает создание ...

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Центральный банк России рассматривает создание цифрового рубля как ключевой элемент обновления финансовой системы страны. Глава регулятора, Эльвира Набиуллина, подчеркнула, что переход к цифровой валюте должен проходить постепенно, в течение 5-7 лет, с учетом интересов всех участников рынка.

По прогнозам ЦБ, если цифровая валюта быстро завоюет популярность, то уже через год после своего запуска ее доля в общих транзакциях может достигнуть 41%. Это говорит о высоком интересе граждан к новым цифровым инструментам.

Внедрение цифрового рубля призвано создать более современную и доступную финансовую инфраструктуру. Цифровизация ускорит процесс платежей, повысит прозрачность операций и улучшит контроль за финансовыми потоками.

Банк России планирует всестороннее обсуждение данного проекта, привлекая экспертов и представителей бизнеса, что позволит минимизировать риски для финансовой системы и обеспечит плавный переход.

Успешная реализация данного проекта может укрепить позиции России на рынке финтеха и стать примером для других стран. Совместные усилия всех заинтересованных сторон будут необходимы для успешного внедрения цифрового рубля.

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