Беспрецедентное заявление со времен лихих 90-х: Набиуллина призывает россиян готовиться к новым деньгам

Центробанк России намерен постепенно внедрить цифровой рубль, превратив его в ключевой элемент модернизированной финансовой системы страны.

Ключевые аспекты стратегии:

Постепенность: переход на цифровые рельсы займет 5-7 лет, чтобы обеспечить плавную адаптацию всех участников рынка.

Ориентация на массовость: ожидается, что уже через год после запуска доля цифрового рубля в объеме транзакций может достигнуть 41%.

Повышение эффективности: цифровизация ускорит платежи, улучшит прозрачность и контроль финансовых потоков.

Широкое обсуждение: регулятор планирует привлечь к разработке проекта экспертов, бизнес-сообщество и граждан, чтобы минимизировать риски.

Лидерство в сфере финтеха: успешный запуск цифрового рубля выведет Россию в число мировых лидеров в области цифровых валют.

Внедрение цифрового рубля – это стратегический проект, способный качественно изменить финансовую систему России и укрепить её позиции на мировой арене.