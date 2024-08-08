Беспрецедентное заявление со времен лихих 90-х: Набиуллина призывает граждан готовиться к появлению новой валюты

Центральный Банк России видит в цифровом рубле ключевой элемент обновления финансовой системы страны. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что переход к цифровым валютам должен осуществляться шаг за шагом на протяжении 5-7 лет, учитывая интересы всех участников финансового рынка.

Цифровой рубль станет заметным игроком в платежах. По прогнозам ЦБ, если новая валюта быстро завоюет популярность, уже через год после запуска её доля в общих транзакциях может достичь 41%. Это говорит о значительном интересе граждан к современным цифровым решениям.

Цифровизация повысит эффективность финансовых операций. Введение цифрового рубля обусловлено необходимостью создания более современного и доступного финансового пространства. Диджитализация ускорит процессы платежей, повысит прозрачность и улучшит контроль за денежными потоками.

Банк России планирует широкое обсуждение проекта. Регулятор хочет тщательно подготовить введение цифровой валюты, консультируясь с экспертами и бизнес-сообществом, чтобы минимизировать риски и упростить переходный период.

Цифровой рубль укрепит позиции России в финтех-сфере. Успешная реализация может сделать страну лидером среди цифровых валют и послужить примером для других государств. Внедрение этой инициативы потребует согласованных действий всех заинтересованных сторон.