Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«Бесплатно для всех пенсионеров»: новая льгота в России начала действовать с начала апреля

«Бесплатно для всех пенсионеров»: новая льгота в России начала действовать с начала апреля

Подписаться в Telegram

С апреля 2024 года в России запущена инновационная программа, способствующая активизации участия пожилых людей в культурной жизни регионов. Инициатива предоставляет бесплатный доступ к разнообразным культурным и образовательным мероприятиям, направленным на обогащение социального опыта пожилых граждан. Программа уделяет внимание расширению доступа к культурным событиям для старшего поколения, что уже доказало свою эффективность в Нижнем Новгороде.

Основной акцент делается на включение пожилых людей в активные виды деятельности, такие как образовательные лекции, мастер-классы и спортивные упражнения. Важной частью программы является поощрение физической активности среди пожилых через различные виды спорта под руководством квалифицированных инструкторов.

Помимо этого, по всей стране действуют клубы "Долголетие", которые способствуют культурному и социальному взаимодействию пожилых людей, предоставляя платформу для обмена знаниями и опытом. Государственная программа не только помогает пожилым людям оставаться активными и здоровыми, но и поддерживает их стремление к самореализации и культурному обогащению, что существенно повышает качество их жизни.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

день назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

как уничтожить борщевик гербицидами

Новости Татарстана

день назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

ремонт динамиков москва в Москве

Новости Казани

14 часов назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Новости Татарстана

день назад

Главу Тукаевского района Татарстана отправили в изолятор на 2 суток

Новости Татарстана

день назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

14 часов назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Объем привлеченных инвестиций Татарстана превысил 1,1 трлн рублей

Новости Казани

14 часов назад

Казанский УНИКС сыграет в ¼ финала Единой лиги ВТБ с «Самарой»

Новости Казани

15 часов назад

Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

Новости Татарстана

день назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
день назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

день назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Новости Татарстана

день назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
5 дней назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»