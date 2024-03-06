Бесплатная путевка хоть в Сочи: стало известно, куда могут поехать ветераны труда

Ветераны труда - это особая группа пенсионеров, которые имеют ряд льгот, включая бесплатное или льготное лечение в санаториях.

Законодательство предусматривает различные преимущества для ветеранов труда, но стоит отметить, что эти льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне. Это значит, что каждый регион самостоятельно определяет свои преференции в отношении этой категории граждан.

Например, бесплатные путевки для ветеранов труда предоставляются в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае и в других регионах. Однако, даже если в вашем регионе нет такой возможности, льготники все равно могут получить лечение в специализированных учреждениях в Российской Федерации. Для этого они могут использовать другие предусмотренные законодательством основания для получения льгот.

Например, ветеран труда может быть одним из получателей социальной помощи, таких как ветераны войны, блокадники, узники концлагерей и другие.