Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области: последние данные

На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Краснодарском крае, был успешно устранен пожар, спровоцированный нападением дронов, согласно информации от оперативного штаба региона Кубань.

«Сообщение от Единой дежурно-диспетчерской службы Славянского района подтверждает, что огонь на объекте Славянского НПЗ был полностью потушен», - приводится в официальном заявлении.

В докладе также уточняется, что инцидент привел к смерти одного работника, у которого предположительно произошел сердечный приступ во время нападения БПЛА. Однако другие жертвы или пострадавшие в результате пожара отсутствуют, и никакой опасности для окружающих населенных пунктов не наблюдается.

По словам Романа Синяговского, руководителя Славянского района, для обеспечения безопасности была проведена эвакуация сотрудников завода.

Ранее поступила информация от оперштаба Кубани о том, что утром 17 марта несколько дронов предприняли атаку на НПЗ. Служба ЕДДС района сообщила, что беспилотники были обезврежены, но падение одного из них вызвало пожар, который теперь полностью ликвидирован, сообщает «Интерфакс».