Беру любой компот и манку: давно забытый рецепт родом из СССР

Сегодня многие россияне с ностальгией вспоминают рецепты из СССР, когда блюда были простыми, но по-настоящему вкусными. Один из таких рецептов, который заново обретает популярность — это манник на компоте.

Раньше это блюдо было частым гостем на советских столах, но с течением времени его стали забывать. Однако в последнее время этот десерт вновь возвращается в домашние кухни, завоевывая сердца тех, кто ищет нечто простое и вкусное. Вот как можно приготовить это лакомство, используя самые доступные ингредиенты.

История рецепта

Манник на компоте — это классический советский рецепт, который появился в эпоху дефицита. Продукты были ограничены, но каждая хозяйка умела приготовить что-то вкусное из минимального набора ингредиентов. Манка была одной из доступных круп, а компоты варились из всего, что было под рукой — яблок, груш, ягод. Соединяя эти два простых компонента, создавался вкусный и сытный десерт, который любили и дети, и взрослые.

Что понадобится для приготовления

Для приготовления манника на компоте вам не потребуется ничего экзотического — все ингредиенты легко найти в любом магазине:

Манная крупа – 1 стакан

Любой компот – 1 стакан (яблочный, грушевый, вишнёвый — выбирайте по вкусу)

Сахар – 0,5 стакана (по желанию можно больше или меньше)

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Растительное масло – 0,5 стакана

Яйца – 2 штуки

Ванилин или корица (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Подготовка манки

Для начала манку нужно залить компотом и оставить на 30 минут для набухания. Этот шаг важен для того, чтобы манка впитала жидкость и стала мягкой.

Смешивание ингредиентов

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте растительное масло, перемешайте. Затем постепенно добавляйте манку, которая уже настоялась в компоте.

Добавление сухих компонентов

Смешайте муку с разрыхлителем и ванилином или корицей. Понемногу всыпайте муку в жидкую смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Выпекание

Перелейте тесто в смазанную маслом форму и отправьте в разогретую до 180C духовку на 40-45 минут. Готовность манника можно проверить, проколов его зубочисткой — если она выйдет сухой, значит, манник готов.

Подача

Готовый манник можно подавать как теплым, так и охлажденным. Он будет вкусен сам по себе, но можно добавить к нему варенье, сметану или свежие фрукты.

Чем манник на компоте привлекателен?

Этот рецепт из СССР привлекает не только своей простотой и доступностью ингредиентов, но и невероятным вкусом. Компот придаёт маннику легкую фруктовую сладость, а манка делает его текстуру нежной и воздушной. Это идеальный десерт для семейного чаепития или быстрого угощения для гостей.

Возвращение традиций

Сегодня многие рецепты из советской кулинарной книги возвращаются в обиход, ведь они символизируют душевное тепло и уют, которые были важной частью жизни тех лет. Манник на компоте — это не просто десерт, это частичка истории, которая передается из поколения в поколение.

Так что если вы хотите окунуться в атмосферу советской кухни и попробовать что-то по-настоящему домашнее, возьмите компот и манку — и приготовьте этот давно забытый, но невероятно вкусный манник.

