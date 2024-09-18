Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Беру любой компот и манку: давно забытый рецепт родом из СССР

Сегодня многие россияне с ностальгией вспоминаю...

m.fotostrana.ru

Подписаться в Telegram

Сегодня многие россияне с ностальгией вспоминают рецепты из СССР, когда блюда были простыми, но по-настоящему вкусными. Один из таких рецептов, который заново обретает популярность — это манник на компоте.

Раньше это блюдо было частым гостем на советских столах, но с течением времени его стали забывать. Однако в последнее время этот десерт вновь возвращается в домашние кухни, завоевывая сердца тех, кто ищет нечто простое и вкусное. Вот как можно приготовить это лакомство, используя самые доступные ингредиенты.

История рецепта

Манник на компоте — это классический советский рецепт, который появился в эпоху дефицита. Продукты были ограничены, но каждая хозяйка умела приготовить что-то вкусное из минимального набора ингредиентов. Манка была одной из доступных круп, а компоты варились из всего, что было под рукой — яблок, груш, ягод. Соединяя эти два простых компонента, создавался вкусный и сытный десерт, который любили и дети, и взрослые.

Что понадобится для приготовления

Для приготовления манника на компоте вам не потребуется ничего экзотического — все ингредиенты легко найти в любом магазине:

  • Манная крупа – 1 стакан
  • Любой компот – 1 стакан (яблочный, грушевый, вишнёвый — выбирайте по вкусу)
  • Сахар – 0,5 стакана (по желанию можно больше или меньше)
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Растительное масло – 0,5 стакана
  • Яйца – 2 штуки
  • Ванилин или корица (по вкусу)

Пошаговый рецепт

  • Подготовка манки

Для начала манку нужно залить компотом и оставить на 30 минут для набухания. Этот шаг важен для того, чтобы манка впитала жидкость и стала мягкой.

  • Смешивание ингредиентов

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Добавьте растительное масло, перемешайте. Затем постепенно добавляйте манку, которая уже настоялась в компоте.

  • Добавление сухих компонентов

Смешайте муку с разрыхлителем и ванилином или корицей. Понемногу всыпайте муку в жидкую смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

  • Выпекание

Перелейте тесто в смазанную маслом форму и отправьте в разогретую до 180C духовку на 40-45 минут. Готовность манника можно проверить, проколов его зубочисткой — если она выйдет сухой, значит, манник готов.

  • Подача

Готовый манник можно подавать как теплым, так и охлажденным. Он будет вкусен сам по себе, но можно добавить к нему варенье, сметану или свежие фрукты.

Чем манник на компоте привлекателен?

Этот рецепт из СССР привлекает не только своей простотой и доступностью ингредиентов, но и невероятным вкусом. Компот придаёт маннику легкую фруктовую сладость, а манка делает его текстуру нежной и воздушной. Это идеальный десерт для семейного чаепития или быстрого угощения для гостей.

Возвращение традиций

Сегодня многие рецепты из советской кулинарной книги возвращаются в обиход, ведь они символизируют душевное тепло и уют, которые были важной частью жизни тех лет. Манник на компоте — это не просто десерт, это частичка истории, которая передается из поколения в поколение.

Так что если вы хотите окунуться в атмосферу советской кухни и попробовать что-то по-настоящему домашнее, возьмите компот и манку — и приготовьте этот давно забытый, но невероятно вкусный манник.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Важное в РТ

15 часов назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

уничтожить борщевик на участке

Новости Татарстана

17 часов назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

ищу сиделку для бабушки без посредников в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 16 сентября задержали чиновника из Тукаевского района

Новости Казани

20 часов назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

22 часа назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах
Новости Татарстана
час назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Татарстана

18 минут назад

В Татарстане женщины живут мужчин дольше на 7 лет

Интересное в Казани

15 часов назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане прогнозируют резкое похолодание и заморозки ночью

Новости Казани

15 часов назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на самми...
Новости Казани
43 минуты назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Татарстана

17 часов назад

Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Государственного совета РТ

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19

Новости Татарстана

21 час назад

В Челнах появились машины без водителей
Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой ...
Важное в РТ
6 дней назад

Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой активности в России
В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за ...
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября