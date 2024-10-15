Берите сразу несколько пачек и не сомневайтесь - внутри чистые сливки: в Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла

Сливочное масло давно завоевало любовь благодаря своему насыщенному вкусу и пользе. Однако, при покупке возникают вопросы о его подлинности и качестве.

Чтобы развеять сомнения потребителей, Росконтроль провел всестороннее исследование сливочного масла, выявляя те бренды, которые гарантируют безопасность и высокое качество.

Критерии оценки Росконтроля

Проверка на натуральность. Ключевым фактором является отсутствие растительных и животных жиров, которые некоторые производители используют для снижения стоимости.

Оценка свежести. Важно, чтобы в масле не было вредоносных бактерий, обеспечивая его безопасность для потребления на протяжении всего срока годности.

Качество вкуса. Масло должно соответствовать установленным нормам вкуса и качества, чтобы удовлетворить ожидания потребителей.

Лучшие марки по результатам проверки

Результаты проверки охватывают два основных вида масла, каждый с определенной жирностью:

Масло 82,5% жирности:

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

Масло 72,5% жирности:

«Азбука сыра» «Крестьянское»

«Вологодское лето» «Крестьянское»

Советы для уверенного выбора масла

Выбирая сливочное масло, обратите внимание на следующие аспекты:

Состав продукта. Идеальное масло содержит только сливки и, возможно, немного соли. Присутствие растительных жиров является признаком некачественного товара.

Срок годности. Чем короче срок годности, тем больше вероятность, что масло натуральное и не содержит искусственных добавок.

Качество упаковки. Надежная упаковка обеспечивает защиту от света и воздуха, что важно для сохранения качества масла.

Происхождение продукта. Масло от известных и проверенных производителей, приобретенное в надежных торговых точках, гарантирует его подлинность.

Внешний вид масла. Качественное масло должно быть однородным, без посторонних включений и с приятным сливочным цветом.

Правильный выбор сливочного масла значительно повышает качество вашего рациона. Ориентируясь на проверенные марки и следуя рекомендациям экспертов, вы можете быть уверены в натуральности и безопасности продукта.