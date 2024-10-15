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Берите сразу несколько пачек и не сомневайтесь - внутри чистые сливки: в Роскачестве назвали лучшие марки сливочного масла

Чтобы развеять сомнения потребителей, Росконтро...

drive2.ru

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Сливочное масло давно завоевало любовь благодаря своему насыщенному вкусу и пользе. Однако, при покупке возникают вопросы о его подлинности и качестве.

Чтобы развеять сомнения потребителей, Росконтроль провел всестороннее исследование сливочного масла, выявляя те бренды, которые гарантируют безопасность и высокое качество.

Критерии оценки Росконтроля

  • Проверка на натуральность. Ключевым фактором является отсутствие растительных и животных жиров, которые некоторые производители используют для снижения стоимости.
  • Оценка свежести. Важно, чтобы в масле не было вредоносных бактерий, обеспечивая его безопасность для потребления на протяжении всего срока годности.
  • Качество вкуса. Масло должно соответствовать установленным нормам вкуса и качества, чтобы удовлетворить ожидания потребителей.

Лучшие марки по результатам проверки

Результаты проверки охватывают два основных вида масла, каждый с определенной жирностью:

Масло 82,5% жирности:

  • «Вкуснотеево»
  • Valuiki «Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское» «Традиционное»

Масло 72,5% жирности:

  • «Азбука сыра» «Крестьянское»
  • «Вологодское лето» «Крестьянское»

Советы для уверенного выбора масла

Выбирая сливочное масло, обратите внимание на следующие аспекты:

  • Состав продукта. Идеальное масло содержит только сливки и, возможно, немного соли. Присутствие растительных жиров является признаком некачественного товара.
  • Срок годности. Чем короче срок годности, тем больше вероятность, что масло натуральное и не содержит искусственных добавок.
  • Качество упаковки. Надежная упаковка обеспечивает защиту от света и воздуха, что важно для сохранения качества масла.
  • Происхождение продукта. Масло от известных и проверенных производителей, приобретенное в надежных торговых точках, гарантирует его подлинность.
  • Внешний вид масла. Качественное масло должно быть однородным, без посторонних включений и с приятным сливочным цветом.

Правильный выбор сливочного масла значительно повышает качество вашего рациона. Ориентируясь на проверенные марки и следуя рекомендациям экспертов, вы можете быть уверены в натуральности и безопасности продукта.

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